Sağlık Bakanı Memişoğlu: “Türkiye’de her 10 kişiden 7’si kilolu”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Organ bağışı sürecini kolaylaştıracak yeni düzenlemeyi anlatan Memişoğlu, vatandaşların artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organlarını bağışlayabileceğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, “Bir organ bağışı, bir insanın hayatını kurtarmak demektir. Bugün Türkiye’de organ yetmezliğinden dolayı bekleyen yaklaşık 32 bin 500 insanımız var. Organ bağışının çok önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

Türkiye’nin organ nakli alanında dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirten Bakan, “Senede 5 binin üzerinde organ nakil ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatların çok büyük bir oranı canlıdan gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin bağış sürecini kolaylaştıracağını vurgulayan Memişoğlu, “Şu anda toplumu e-Devlet ve e-Nabız üzerinden tamamen vasiyet gibi organını bağışlayabilir hale getirdik. Organ bağışında bulunanların birinci derece yakınları da ihtiyaç halinde bekleme listesinde öncelik kazanıyor” diye konuştu.

“RANDEVU SORUNUNU %85 ORANINDA ÇÖZDÜK”

Sağlık sistemindeki en çok konuşulan konulardan biri olan randevu krizi hakkında da açıklamalarda bulunan Memişoğlu, “3,5 milyon bekleyen randevuyu 300-400 bin bandına düşürmüş durumdayız. Yüzde 82-85 oranında azaltmış durumdayız” dedi.

Bazı branşlarda halen yoğunluk yaşandığını belirten Bakan, “75 ilde aynı gün randevu veriyoruz. MR ve tomografi konusunda da çalışmamız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Aile Hekimliği sistemini güçlendirdiklerini vurgulayarak, “Randevu bekleme oranlarını düşürdük, aile hekimliğini kuvvetlendirdik. 70’in üzerinde mevzuat değişikliği yaptık, 1685 ilacı artık aile hekimleri yazabiliyor” dedi.

“TÜRKİYE’DE HER 10 KİŞİDEN 7’Sİ KİLOLU”

Bakan Memişoğlu, “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası kapsamında yapılan araştırmaların çarpıcı sonuçlarını paylaştı. Memişoğlu, “Türkiye'de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30 ve gerçekten çok az. Yüzde 65-70’e yakın insan kilolu. Bu konuyla ilgili bilimsel çalışma yapacağız” dedi.

Aşırı kilo ve obezitenin halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Bakan, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz konusunda toplumsal farkındalığın artırılacağını söyledi.

Sigara kullanım oranlarına da değinen Memişoğlu, Türkiye’nin akciğer kanserinde dünya sıralamasında ilk 3 ülke arasında yer aldığını belirtti.

Memişoğlu, “Sigaranın kansere yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız ALO 171 hattını arayabilir, mobil sağlık araçlarımızdan veya sigara bırakma polikliniklerinden destek alabilir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARI

Kanserde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayan Sağlık Bakanı, “Aile hekimliği ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz kanser taramaları yapılıyor” dedi.

Memişoğlu, “40 yaşın üzerindeki 15 milyon vatandaşımıza 40 milyona yakın SMS göndererek taramaya çağırdık. 16 bin 800 kişide erken kanser teşhisi koyduk. Bu hastalarımızın randevularını alarak tedavi süreçlerini hızlandırdık” bilgisini paylaştı.

Bakan ayrıca, 323 Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görev yapan psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerin de yakında MHRS sistemi üzerinden randevulu hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Memişoğlu, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın daha etkin kullanılacağını belirterek, “Biz bu konuda dünyada geleneksel tıbbın etik değerlerini oluşturmuş, eğitimlerini vermiş bir ülkeyiz. Bundan sonra geleneksel tıbbı çok daha etkin kullanacağız” dedi.

Yeni düzenlemeyle aile hekimlerinin belirli koşullarda mesai dışı saatlerde akupunktur ve fitoterapi uygulamaları yapabileceğini belirten Bakan, “38 aile hekimliğini bu konuda belgelendirdik, sayıyı artıracağız. Vatandaşlarımız birkaç hafta içinde cumartesi günleri 200-250 lira civarında ücret ödeyerek bu hizmetlerden faydalanabilecek” diye konuştu.

“GRİP AŞISINDA HİÇBİR SIKINTI YOK”

Aşı tedarikiyle ilgili de bilgi veren Memişoğlu, “Grip aşılarında teminle alakalı sıkıntımız yok” açıklamasını yaptı.

Bakan, “65 yaş üzeri vatandaşlarımız, 5 yaş altı çocuklarımız, kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları grip aşısından ücretsiz yararlanabilir” dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik yeni uygulamaları da açıklayan Bakan Memişoğlu, “2026 yılından itibaren çalışanlarımızın üniformalarını yılda iki kez biz temin edeceğiz. Sağlık marketleri veya farklı organizasyonlar aracılığıyla standart kıyafet desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.