Seferberlik Çöreğinin Tarifi Tarihe Işık Tutuyor!

"Seferberlik çöreği"nin tarihi, tadı kadar önemli bir yer tutuyor. Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda özellikle Balıkesir yöresinde askerlere sefere çıkarken yanlarında götürdükleri öğünleri oldu.

"Sefererlik çöreği" şu zamanda da özellikle bayramlarda yapılan muazzam lezzetli bir tarif olmaya devam ediyor. "Seferberlik çöreği" bayramlarda yapılarak hem tarihe ışık tutarken hem de bayramlarda misafirlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Seferberlik Çöreği Tarihe Işık Tutuyor

Balıkesir'de Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda cepheye giden askerlere yapılan "Seferberlik çöreği" artık bayramlarda misafirlere ikram ediliyor.

"Seferberlik çöreği" 2 aya kadar dayanarak gıda değerlerini korurken cepheye giden askerler için uzun ömürlü olması ile birlikte yol boyunca besin kaynağı oldu.

Seferberlik Çöreği Nasıl Yapılır?

"Seferberlik çöreği" genellikle bayram arifelerinde eski mayalardan kalma hamur ile yoğurularak büyük leğenlere konularak bekletilir. Bir süre bekletilen hamur elde açılarak üzerine susam konur ve evlerin önündeki taş fırınlarda pişirilir. Balıkesir'e özgü susam ile pişirilmesi "Seferberlik çöreği"ne ayrı bir tat kadar.