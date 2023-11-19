Şeflere Göre Asya'nın En İyi Tavuklu Yemekleri! Türkiye'den O Yemek Listede

Asya mutfağını duyunca insanın aklına birçok zenginlik gelir ama bu sefer Asya mutfağından şeflerin seçtiği tavuklu yemekleri listeledik ve Türk mutfağından o tavuklu yemekte listede yerini alıyor. Şeflere göre Asya'nın en iyi tavuklu yemekleri...

10. Izgara Tavuk - Kore

Kai yang, bütün, marine edilmiş bir tavuğun ızgara veya mangalda pişirilmesiyle yapılan bir kümes hayvanı yemeğidir. Yemeğin kökeni kuzeydoğu Tayland'ın Lao halkından gelse de, bugün son derece popüler ve ülke çapında yaygın olarak yeniyor. Tavuk tipik olarak yapışkan beyaz pirinç, daldırma sosları (Orta bölgede tatlı sos, Kuzeydoğuda ekşi sos) ve som tam adı verilen bir sebze salatası ile eşleştirilir.

Tayland'ın her yerinde çok sayıda sokak tezgahında bulunabilir. Kai yang, soya sosu, zencefil, beyaz biber, balık sosu, sirke, hoisin sosu gibi pek çok malzemeden ve kişniş, limon otu ve sarımsak gibi bitkilerden yapılan turşusu ile diğer ızgara tavuk yemeklerinden farklılaşıyor.

Çanak ayrıca hazırlama yöntemiyle de karakterize edilir: etin turşunun tüm lezzetlerini emmesi için tavuk yavaş pişirilir. Kai yang'ın kökeni hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte, Lao halkının öncelikle deniz ürünleri tüketmesi ve diğer protein türlerinin çok nadir olması nedeniyle, yemeğin geçmişte sadece zengin insanlar için ayrıldığına inanılıyor.

9. Jujeh Kebabı - İran

İran'da ızgara tavuk kebabı jujeh kabab olarak bilinir. Bu basit yemek, İran mutfağının temel öğesidir ve biri kemiksiz tavuk kullanan, diğeri ise kemik üzerinde bırakılan et ile hazırlanan iki popüler çeşidi vardır. Tavuk genellikle daha büyük parçalar halinde kesilir, çeşitli soslarda ve safranda marine edilir, şişlenir ve ardından ızgarada pişirilir.

Genellikle yanında servis edilen ızgara domates, soğan, lavaş ekmeği veya safranlı pilav ile yenir.

8. Tsukene Yakitori - Japonya

Tsukune, öğütülmüş tavukla hazırlanan bir yakitori versiyonudur. Et baharatlanır ve tipik olarak bambu çubuklara saplanmış dikdörtgen köfteler veya küçük köfteler halinde oluşturulur. Diğer yakitori türleri gibi, şişler de tipik olarak soya sosu, sake ve mirin bazlı ince tatlı kombinasyon olan tuz (shio) veya dara ile tatlandırılırken, et dilimlenmiş yeşil soğan, sarımsak, zencefil, soğan veya shiso ile zenginleştirilebilir.

Tsukune genellikle çiğ yumurta sarısı ve çeşitli soslarla servis edilir. Çanak, özel yakitori işletmelerinde temel bir üründür.

7. Hainan Tavuklu Pilavı - Singapur

Başlangıçta Çin'in güneyinde bulunan tropik bir ada olan Hainan'da icat edilen mütevazi Hainanese tavuklu pilav, Singapur'daki en popüler yemeklerden biri haline geldi. Isırık büyüklüğünde parçalar halinde kesilmiş, ardından kokulu beyaz pirinçle servis edilen buharda pişirilmiş tavuktan oluşur.

Servis tabağına alındığında üzerine soya sosu ve susam yağı gezdirilir ve dilimlenmiş salatalık ve baharatlı acı sos ile servis edilir. Sıklıkla, buğulama sıvısı daha sonra baharatlanır ve çorba olarak servis edilir. Tarif, 19. yüzyılda Hainanlı göçmenler tarafından Singapur'a getirildi ve bu eşsiz yemeği Singapur'da satan ilk satıcı, 1940'larda tezgahını açtı.

Bununla birlikte, yemeğin Hainanlı ve Singapurlu çeşitleri arasında bazı farklar vardır: Hainanlılar domuz suyu kullanmayı ve yemeği biber sosu yerine dövülmüş zencefille servis etmeyi tercih eder. Orijinalinden bağımsız olarak, Singapur versiyonu favori çeşit haline geldi ve bugün genellikle yalnızca Singapurlu tavuklu pilav olarak anılıyor.

Restoranlarda da servis edilse de, bu meşhur yemek genellikle sokak satıcıları tarafından satılır ve Singapur'da her sokak köşesinde bulunur.

6. Şiş Tavuk - Türkiye

Servis stilleri ve beraberindeki malzemeler dışında, bu Türk klasiği kömür üzerinde kavrulmuş et içeriyor. Ancak şiş tavuk yapmak, tavuğu kızartmadan önce zeytinyağı, limon ve sarımsak karışımında en az birkaç saat marine etmek gerekir.

Lezzetli Türk tavuk kebabına tipik olarak çeşitli soslar ve taze sebzelerin yanı sıra pide ve yanında pilav veya kuskus eşlik eder.

5. Tikka - Hindistan

Hint tikkası , kemiksiz etten, genellikle tavuktan, küçük parçalar halinde kesilip yoğurt ve zerdeçal, kimyon, kişniş, acı biber, acı biber, sarımsak ve zencefil gibi geleneksel Hint baharatlarıyla marine edilen bir yemektir. Et, geleneksel silindirik kil fırın olan tandırda kömür üzerinde kavrulur.

Yumuşak ve sulu kalması için ete tekrar tekrar yağ veya tereyağı sürülür. Tikka tipik olarak cızırtılı olarak pişirilir ve servis edilir, ancak sade çeşitler de yaygındır. Genellikle yanlış bir şekilde , kemiğin üzerinde bırakılan etle pişirilen ve servis edilen bir çeşit olan tandır tavuğu ile ilişkilendirilir.

Hint tikkasının kökeni bilinmiyor, ancak Hindistan'da 5000 yıldan fazla bir süredir kullanılan tandır fırınının keşfinden bu yana var olan eski bir yemek olduğuna inanılıyor.

4. Tandır Tavuğu - Hindistan

Tandır tavuğu veya tandır murgh, Hint mutfağının en popüler yemeklerinden biridir ve adı, ateş anlamına gelen Farsça tannur kelimesinden türetilmiştir. Yoğurtta marine edilen tavuk etlerinin tandır masala, muskat ve kimyonla terbiye edildikten sonra şişlere dizilmesiyle yapılan yemektir.

Hazırlanma şekli nedeniyle benzersiz bir yemektir. Geleneksel olarak tandır adı verilen silindirik kil fırınlarda yüksek sıcaklıklarda pişirilir. Ve bu da dumanlı bir tada sahip etli etle sonuçlanır. Popüler bir teori, restoran Moti Mahal'da (İnci Sarayı) Kundan Lal Gujral adlı bir adam tarafından icat edildiğini öne sürüyor.

Yeni bir yemek yapmak istedi, bu yüzden tavuğu, çoğunlukla naan adı verilen ünlü Hint ekmeğini pişirmek için kullanılan tandırda pişirmeyi denedi. Yemek, aç müşteriler tarafından anında beğenildi ve çıtır ama etli tavuk yemeği, sık sık restoranda yemek yiyen ve onu resmi ziyafetlerde düzenli bir yemek haline getiren Hindistan Başbakanı Jawaharial Nehru'nun bile dikkatini çekti.

Bahsedilen teori yakın geçmişe aittir, ancak tarihçiler tandırda pişirilen tavuğun aslında Babür dönemine, yani yemeğin o zamanlar devasa Hint ziyafetlerinin bir parçası olduğu zamana kadar uzandığını iddia ediyorlar. Tandır tavuğunun ünü, her ikisi de ülke çapındaki restoranlarda yaygın olarak bulunan chicken tikka masala ve tereyağlı tavuk gibi birçok türevin ortaya çıkmasına yol açtı.

3. Tereyağlı Tavuk - Hindistan

Muhtemelen tüm Hint yemeklerinin en iyi bilineni, murgh makhani olarak da bilinen tereyağlı tavuk, çoğu Hint restoranının temel yemeğidir. Yemek, Kundan Lal Gujral adlı bir adamın Moti Mahal adlı restoranını açtığı 1950'lerde Delhi'de ortaya çıktı.

Restoranın aşçıları, artık turşu sularını domates ve tereyağıyla birleştirdiler ve ardından tandırda pişirilmiş tavuğu, şimdiye kadarki en sevilen yemeklerden birine ve geleceğin uluslararası bir lezzetine yanlışlıkla rastladıklarını bile bilmeden, içinde pişirdiler.

Moti Mahal, Delhi'nin cazibe merkezlerinden biri haline geldi ve kısa süre sonra tereyağlı tavuk tüm dünyaya yayıldı. Kavurma et, bol baharat, krema, domates ve tereyağ ile yapılan zengin bir sos ile bu yemeğe en iyi naan ekmeği eşlik eder ve daha fazla tereyağı, kişniş veya yeşil biber ile süslenir.

2. Negima Yakiori - Japonya

Negima, yeşil veya Galler soğanı (negi) parçalarıyla birlikte şişlenmiş dilimlenmiş tavuk butları veya tavuk göğsü ile yapılan bir yakitori çeşididir. Diğer yakitori türleri gibi, negima da tipik olarak tuz (shio) veya dara olarak bilinen kalın ve ustaca tatlı bir soya sosu çeşnisiyle tatlandırılır.

Malzemeler bambu şişlerde değiştirilir ve daha sonra geleneksel yakitori ızgaralarında kömür üzerinde ızgara yapılır. Negima, Japonya'daki en yaygın yakitori türlerinden biridir. Genellikle restoranlarda ve izakaya barlarda hazırlanır ve servis edilir.

1. Yakitori - Japonya

Yakitori, tavuk eti parçalarının kushi adı verilen belirli bir şiş türüyle şişlendiği ve daha sonra geleneksel olarak bir kömür ateşinde ızgara edildiği Japon ızgara tavuğu ifade eder.