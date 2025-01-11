Şener Şen, Galatasaray'ın divan kurulu üyesi oldu

Galatasaray'da divan kurulu üyeliğine hak kazananlar için berat takdim töreni düzenlendi. Usta sanatçı Şener Şen de sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyeliğine hak kazananlar arasında yer aldı. Şener Şen, "Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte bir kere daha yaşıyoruz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şener Şen, Galatasaray'ın divan kurulu üyesi oldu
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Galatasaray'da divan kurulu üyeliğine hak kazananlar için berat takdim töreni düzenlendi. Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran 187 kişiye, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törende beratları takdim edildi.

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, genel sekreter Eray Yazgan, yönetim kurulu üyelerinden Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral ile Timur Kuban ve sarı-kırmızılı camiadan birçok isim katıldı.

Divan kurulu üyeliğine hak kazananlar arasında usta sanatçı Şener Şen de yer aldı. Şener Şen yaptığı konuşmada, "Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte bir kere daha yaşıyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar." dedi.

Şener Şen, Galatasaray'ın divan kurulu üyesi oldu - Resim : 1

Törende konuşan Dursun Özbek, divan kurulunun çok önemli bir istişare organı olduğunu belirterek, "Problemlerimiz divan kurulunda tartışılır ve her seferinde de başarılı bir organizasyon ortaya çıkar. Yeni divan kurulu üyelerinden bir ricam var. 3000'e yakın divan kurulu üyemiz var ama katılım yeterli değil. Görüşlerinizden faydalanmamız için lütfen toplantılara katılın. Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alındı. Bu zamanlarda sağlayacağımız birlik ve beraberlik çok önemli. Önümüzde bir divan kurulu toplantısı var. Orada tartışmak istediğim konular var. Lütfen toplantılara gelin ve fikirlerinizi belirtin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni divan kurulu üyelerine beratları takdim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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