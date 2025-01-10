SON DAKİKA! Köprü ve otoyollara büyük zam: İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yılın başında %43,93 oranında zam geldi. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki köprüler ve otoyollar için geçerli olan ücretler güncellendi. İşte zamlı ücretlerin detayları:

Osmangazi Köprüsü: 798 TL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47,5 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47,5 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL

Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL

İzmir-Aydın Otoyolu: 57,5 TL

İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL

Anadolu Otoyolu: 269 TL

Avrupa Otoyolu: 133 TL

Çukurova Otoyolları: 80 TL ve 156 TL

Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL

Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 230 TL

Malkara-Çanakkale Otoyolu: 785 TL