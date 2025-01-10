SON DAKİKA! Köprü ve otoyollara büyük zam: İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yılın başında %43,93 oranında zam geldi. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki köprüler ve otoyollar için geçerli olan ücretler güncellendi. İ

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
SON DAKİKA! Köprü ve otoyollara büyük zam: İşte yeni ücretler
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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yılın başında %43,93 oranında zam geldi. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki köprüler ve otoyollar için geçerli olan ücretler güncellendi. İşte zamlı ücretlerin detayları:

Osmangazi Köprüsü: 798 TL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47,5 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47,5 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL
1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL
Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL
İzmir-Aydın Otoyolu: 57,5 TL
İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL
Anadolu Otoyolu: 269 TL
Avrupa Otoyolu: 133 TL
Çukurova Otoyolları: 80 TL ve 156 TL
Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 230 TL
Malkara-Çanakkale Otoyolu: 785 TL

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