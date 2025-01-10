Depremde yıkılan binanın proje sorumlusuna ağır ceza

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin görülen davada karar çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Depremde yıkılan binanın proje sorumlusuna ağır ceza
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Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Sıtkı Okumuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık A.B. duruşmaya katılmadı.

Sanık Okumuş, mahkemede yaptığı savunmada suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin binanın yıkılmasında herhangi bir kusuru bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Okumuş'u 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm ederken, tutuksuz sanık A.B. hakkında beraat kararı verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nda 49 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin iki sanık hakkında dava açılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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