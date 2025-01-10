Ogün Samast’ın FETÖ davası zaman aşımından düştü

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin "FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla yargılanan Ogün Samast hakkındaki dava, zaman aşımına uğradı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ogün Samast’ın FETÖ davası zaman aşımından düştü
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Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de katleden Ogün Samast hakkında, "FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasında, sanık SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Duruşmaya Dink ailesinin avukatları ile diğer sanıkların avukatları da katıldı.

Duruşmada, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, davaya ilişkin savunmasında, "Benim bu davada yargılanmam usulü bir hatadır. Ogün Samast’ın yakalanmasında benim çabalarım etkili oldu. Bu olayda hiçbir şeyi örtbas etmedim. Müdahil olmasaydık bu cinayet örtbas edilecekti" dedi.

Ogün Samast ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, aralarında Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender’in de bulunduğu 7 sanık hakkındaki davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesine hükmetti. Sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ise devam edecek.

Dava kapsamında, sanıklardan Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek "anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Adem Sağlam "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sağlam’ın "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürmeye neden olmak" suçlarından ise beraatine karar verildi.

Firari sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk hakkındaki dosyalar ise ayrıldı.

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