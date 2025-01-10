PTT saldırısı sonrası Rize Valisi Baydaş'tan açıklama

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, PTT çalışanlarının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın hiçbir şekilde meşru gösterilemeyeceğini vurguladı. Vali Baydaş, "Adli süreçte tüm detaylar mutlaka değerlendirilecektir" dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PTT saldırısı sonrası Rize Valisi Baydaş'tan açıklama
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Rize Belediyesi Alipaşa Sosyal Tesisleri’nde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen programda gazetecilerle bir araya gelen Vali Baydaş, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek günlerini kutladı.

Vali Baydaş, 7 Ocak’ta PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. Olayda iki çalışanı kaybettiklerini belirten Baydaş, “Maalesef kimsenin kabul edemeyeceği, herkesi derinden üzen bir hadise yaşandı. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Benzeri olayların tekrar yaşanmamasını dileyen Baydaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanın olduğu her yerde münakaşa olabilir, ancak bunun sonucu asla ölüm olamaz. O gün çalışanlarımız, evlerine dönmek üzere hazırlanıyordu. Onların bekleyen eşleri, çocukları vardı. Ne yazık ki cenazeleri evlerine ulaştı. Bu olay hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz."

Rize’nin güvenilir bir şehir olduğuna da dikkat çeken Vali Baydaş, "Tüm bu yaşananlara rağmen Rize, güven duygusunun yüksek olduğu bir şehir olmaya devam ediyor. Bu güven algısının yıkılmasını istemiyoruz" dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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