Meteoroloji uyardı: İstanbul'da güzel havaların sonu geldi, sağanak başlıyor!

11 Ocak 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava durumu yağışlı ve serin olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kent genelinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da güzel havaların son saatleri...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteoroloji uyardı: İstanbul'da güzel havaların sonu geldi, sağanak başlıyor!
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11 Ocak 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava durumu yağışlı ve serin olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kent genelinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da güzel havaların sonu geldi, sağanak başlıyor! - Resim : 1

Yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği ve su baskınlarına neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, özellikle dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

Ayrıca, hafta sonu boyunca İstanbul'da yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor. Pazar günü de yağışların süreceği ve sıcaklıkların benzer seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.

Özetle, 11 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışlar ve serin bir hava bekleniyor. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri ve olası su baskınlarına karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor.

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