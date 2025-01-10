Az kalsın piyasaya süreceklerdi! Operasyonla ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan sahte tavuk bulyon ve ambalaj ele geçirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Az kalsın piyasaya süreceklerdi! Operasyonla ele geçirildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Şehitkamil ilçesinde sahte markalı tavuk bulyon üretimi yapıldığı tespit edildi.

N.Ş. isimli şahsa ait olduğu belirlenen depoya baskın düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunan 12 bin 450 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 15 bin 380 adet sahte marka ambalaj ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi.

Depo sahibi şüpheli gözaltına alınırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte ürünlerden numuneler alındı ve ele geçirilen ürünlere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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