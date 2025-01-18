Şener Şen'in dublörü Hasan Demircan hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli isimlerinden Şener Şen'in dublörü Hasan Demircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Organ yetmezliği nedeniyle iki aydır yoğun bakımda tedavi gören Demircan, bu sabah yaşamını yitirdi. Demircan’ın vefatı, ailesi tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

Hasan Demircan, sinema dünyasında geniş bir iz bırakan bir dublördü. 1996 yapımı Eşkıya filminde Şener Şen'in dublörlüğünü üstlenerek sinema kariyerine adım atan Demircan, sonraki yıllarda Gönül Yarası, Kabadayı ve Av Mevsimi gibi önemli yapımlarda da usta oyuncunun dublörlüğünü yapmaya devam etti. Demircan’ın performansları, Şen'in karakterlerine hayat veren dublörlük çalışmaları, Türk sinemasının unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda kaldı.