Bahreyn’de tarihi başarı: Aleyna Ertürk, altın madalya kazandı

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası’nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bahreyn’de tarihi başarı: Aleyna Ertürk, altın madalya kazandı
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Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen Gençler Epe Dünya Kupası’nda, milli eskrimci Aleyna Ertürk altın madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı. Turnuvanın finalinde, Aleyna Ertürk, rakibi Sofia Barsukova ile karşı karşıya geldi.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Aleyna Ertürk, finalde gösterdiği üstün performansla 15-10'luk skorla Sofia Barsukova’yı mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Bu zafer, Ertürk’ün uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atmasını sağladı.

Organizasyon yarın takım müsabakalarının ardından sona erecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye Eskrim Federasyonu bahreyn
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