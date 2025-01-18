Bahreyn’de tarihi başarı: Aleyna Ertürk, altın madalya kazandı

Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen Gençler Epe Dünya Kupası’nda, milli eskrimci Aleyna Ertürk altın madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı. Turnuvanın finalinde, Aleyna Ertürk, rakibi Sofia Barsukova ile karşı karşıya geldi.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Aleyna Ertürk, finalde gösterdiği üstün performansla 15-10'luk skorla Sofia Barsukova’yı mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Bu zafer, Ertürk’ün uluslararası arenada önemli bir başarıya imza atmasını sağladı.

Organizasyon yarın takım müsabakalarının ardından sona erecek.