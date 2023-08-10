Senin Cahilliğin Benim Hayatımı Etkiliyor! İşte Celal Şengör'ün yeni kitabı

Prof. Dr. Celâl Şengör, Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından. Şengör'ün yeni kitabı, 'Senin cahilliğin benim hayatımı etkiliyor' raflarda yerini aldı. Kitapta Şengör'ün yaşamına dair kesitler, çocuk yetiştirmekten, hava kuvvetlerine, kitap tavsiyelerinden, seyahat tavsiyelerine dair bir çok konu başlığı bulunuyor.

Kitabın arka kapak yazısında ise şu bilgilere yer veriliyor:

- Senin bilgeliğin bizim yaşamımızı etkiliyor. Fikirlerini samimi olarak açıklamaktan kaçınmayan, genel geçer hiçbir şeyi umursamadan kendi doğrularını arayan ve söyleyen gerçek bir fikir insanı arıyorsanız, Türkiye’deki ender örneklerinden biri Celâl Şengör’dür. Bilimsel eleştiriye açıklığıyla, her ne kadar ilk bakışta bana Heidegger’i anımsatan politik duruşuyla bir “demokrat” gibi görünmese de aslında o bir bilgi demokratıdır ve eleştirel düşüncenin önemini tüm Türkiye’ye en iyi anlatan ve öğreten kişidir. Bugün elinize aldığınız bu kitap, Türkiye’nin yetiştirdiği çok yönlü ve nadide bir âlimle, bizim Karl Popper’imizle yapılmış enfes bir nehir söyleşidir. Okuyacağınız sohbet, bir bilim ve bilgi insanının çocukluktan itibaren nasıl adım adım geliştiğini ve nasıl evrildiğini anlatan bir özet, bir yolculuk öyküsüdür. Şen ve neşeli görünüşünün arkasında büyük bir ciddiyet saklayan, kendisine yapılan her türlü eleştiriyi kucaklarken bilime yapılan saygısızlığa büyük öfke duyan bir bilim insanı olarak tanıdığım Celâl Şengör’ün dediği gibi, başkalarının cehaleti nasıl bizim yaşamımızı etkiliyorsa Celâl’in bilgeliği de bizim yaşamımızı olumlu yönde etkilemiştir ve etkileyemeye devam edecektir. Bu kitap da muhtemelen bu etkinin halkalarından biri olacaktır.