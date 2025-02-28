Türk resim tarihinin önemli isimlerinden biri olan Şevket Arman’ın eserleri, Ankara’da sanatseverlerle buluştu. Keskinok Sanat Vakfı’ndaki sergi, Prof. Dr. Hamit Zafer Kars ve Prof. Dr. Ayşe Kars’ın öncülüğünde gerçekleşti.

Sergide yer alan eserlerin çoğu, ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. 1968 yılından bu yana sanatsal çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Hasan Pekmezci, serginin onur konukları arasındaydı.

Keskinok Sanat Vakfı'ndaki sergi, aynı zamanda bir vefa borcu olarak tanımlanıyor. Kübist ve kaligrafik geleneğin temsilcilerinden olan Şevket Arman, sanat dünyasında önemli bir yer edinmiş bir isim. Sergi, 1 ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.