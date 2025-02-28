Şevket Arman’ın Eserleri Ankara’da sanatseverlerle buluştu

“Kabına sığmayan sanatçı” olarak tanımlanan Şevket Arman’ın eserleri, Ankara’daki Keskinok Sanat Vakfı’nda sanatseverlerle buluştu. “Arayışlar” adlı sergi, Arman’a duyulan vefa borcunun bir ifadesi olarak düzenlendi ve 1 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Emre Can Emre Can
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Türk resim tarihinin önemli isimlerinden biri olan Şevket Arman’ın eserleri, Ankara’da sanatseverlerle buluştu. Keskinok Sanat Vakfı’ndaki sergi, Prof. Dr. Hamit Zafer Kars ve Prof. Dr. Ayşe Kars’ın öncülüğünde gerçekleşti.

Sergide yer alan eserlerin çoğu, ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. 1968 yılından bu yana sanatsal çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Hasan Pekmezci, serginin onur konukları arasındaydı.

Keskinok Sanat Vakfı'ndaki sergi, aynı zamanda bir vefa borcu olarak tanımlanıyor. Kübist ve kaligrafik geleneğin temsilcilerinden olan Şevket Arman, sanat dünyasında önemli bir yer edinmiş bir isim. Sergi, 1 ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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