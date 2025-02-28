Boşanma oranı 2024'te yükseldi: Neden artıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 yılında 187 bin 343 boşanma gerçekleşti. Bu sayı, 2023'te 173 bin 342 olarak kaydedilmişti. Peki, yuvalar neden dağılıyor?

Ekonomik durumların, kültür yapısının değişmesi gibi farklı etkenler boşanmaların artışında rol oynuyor. Artık evlilik, herkes için hayal olmaktan çıkmışken, mutlu birliktelikler de maalesef azalıyor.

Ekonomik sebepler, boşanmanın en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ahlaki yozlaşma da bu sorunun bir başka parçası. İnsanlar arasındaki ilişki kalitesi düşerken, maddi sebeplerin etkisi daha da belirginleşiyor. Eskiden erkek tek başına evi geçindirebilirken, artık her iki eşin de çalışması gerektiği bir durum söz konusu. Bu, aile içindeki paylaşımın azalmasına neden oluyor.

Sosyal medya ve televizyonlardaki aile yapısına zarar veren içeriklerin de boşanmalar üzerinde etkisi olduğu söyleniyor. Birçok kişi, geçmişteki evliliklerdeki sabrı, paylaşımı ve kanaati günümüzde bulamıyor. Ayrıca, gençlerin televizyon ve sosyal medyada gördükleri evlilik standartları, gerçek hayatla karşılaştıklarında hayal kırıklığına uğramalarına neden oluyor.

Aileyi parçalayan programların kaldırılması, birçok kişi tarafından en büyük istek olarak dile getiriliyor.

Evliliklerde sabır ve karşılıklı anlayış, daha önce olduğu gibi ön planda olmalı. Ancak, günümüzde bu olgulara daha az rastlanıyor. Geçmişte insanların birbirlerine karşı daha sabırlı olduğunu ve sorunları birlikte göğüslediklerini belirtenler, şimdiki gençlerin evliliklerinden daha az memnun olduğunu ifade ediyorlar.

Aile mahremiyeti de evliliklerin devamında önemli bir rol oynuyor. Günümüzde her şeyin çok ortada olması, bazı değerlerin korunmasına engel olabiliyor. Ailedeki olumsuz yönlerin de herkese açık hale getirilmesi, aile içindeki olumlu unsurların göz ardı edilmesine yol açabiliyor.

Gün görmüş annelerin gençlere verdiği öğütler ise altın değerinde. Aileyi kurmanın kolay bir şey olmadığını vurgulayan birçok kişi, sevgi, saygı ve sadakatin evliliği ayakta tutan en önemli unsurlar olduğunu belirtiyor.