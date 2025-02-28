Dünya basını, Öcalan’ın örgütü feshetme çağrısına geniş yer ayırdı

Dünya basını, Abdullah Öcalan’ın terör örgütünü feshetme çağrısını geniş bir şekilde ele aldı. Amerikan New York Times gazetesi, "Öcalan’ın çağrısı çatışmayı sona erdirebilir" başlığıyla haberi duyururken, PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi’nin açıklamalarına da yer verdi.

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Dünya basını, Öcalan’ın örgütü feshetme çağrısına geniş yer ayırdı
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Fransız Le Figaro gazetesi, Öcalan’ın çağrısını "Barışa giden yol uzun ve belirsiz olacak" başlığıyla sayfalarına taşırken, Le Monde gazetesi ise YPG elebaşı Mazlum Abdi’nin, “Birliklerimiz Suriye ordusuna katılmaya açtır, ancak dağılmaya karşıyız” sözlerine yer verdi.

Reuters, konuyu “Öcalan’ın çağrısı Türkiye’de umut ve şüphe uyandırdı” başlığıyla abonelerine duyurdu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise, "Çağrı ile temkinli bir iyimserlik doğdu" yorumunu yaptı ve haberde, "Bir sonraki adımın ne olacağına dair önemli sorular devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Eski HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutukluluk durumları ve DEM Partili belediyelerdeki kayyım atamaları da haberde vurgulandı.

Katar merkezli El Cezire, Öcalan’ın hamlesinin bölge için kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabileceği yorumunu yaptı. İran resmi haber ajansı IRNA ise, "Bu çağrının Türkiye’de ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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