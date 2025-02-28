RTÜK Başkanı Şahin: Medyada kadın temsili için güçlü adımlar

RTÜK öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen "Medyada Kadın Temsili Uluslararası Çalıştayı", 150 katılımcının yer aldığı bir etkinlik oldu. Çalıştayda, kadına yönelik şiddetle mücadele için ortak çözümler geliştirilmesi hedeflendi.

Açılış konuşmasında Şahin, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal sorumluluğa dikkat çekerek, medya kuruluşlarına şu çağrıyı yaptı: “Kadına yönelik şiddetle topyekün bir mücadele gerekiyor. Medyada kullanılan dilin, kadınları güçlü, cesur ve kendine güvenen bir şekilde tasvir etmesi önemlidir. Bu dil görsellerle de desteklendiğinde, anlamlı bir sonuç elde edebiliriz.”

Şahin, şiddeti normalleştiren yayınlara karşı sıfır tolerans politikası güttüklerini belirtti ve reyting kaygısının, etik ilkelere uygun içeriklerin sunulmasını engelleyen bir faktör olabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca gündüz kuşağı programlarının içeriklerinde de bazı düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Şahin, aile yapısına ters düşen görüntülerin bu tür programlarda yer almasının üzücü olduğunu ifade etti.