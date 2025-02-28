İspanya’dan at sırtında Hac yolculuğuna çıkan Endülüslü Müslümanlar Edirne’ye ulaştı

Tarihi Meriç ve Tunca Köprüleri’ni geçtikten sonra Saraçlar Caddesi’ne ulaşan hacı adayları, Tarek Rodriguez Fernandez, Abdelqader Harkassi, Abdullah Rafael Hernandez Mencha ve Bouchaib Jadil, cadde ve sokaklardaki Edirneli vatandaşları selamladı.

35 yıl önce verdiği bir yemin doğrultusunda at sırtında hacca gitme kararı alan İspanyol profesör Abdullah Rafael Hernandez Mencha, uzun yolculuğunun mutluluğunu yaşadığını belirtti. At sırtında hacca gitme yolculuğuna çıkma fikrini 35 yıl önce etttiği bir yemin üzerine hayata geçirdiğini ifade etti.