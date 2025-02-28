Antalya’da zabıta ekipleri, uygunsuz taşınan 1,5 ton karaciğere el koydu

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, bir otobüsten çuvallarla taşınan ürünleri fark etti. Çuvallar açıldığında, içinde yaklaşık 1,5 ton büyükbaş karaciğer bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Sivas’tan gönderilen karaciğerlerin soğuk zincirle taşınması gerektiği ancak gerekli önlemlerin alınmadığı anlaşıldı. Karaciğerleri teslim almaya gelen olmadı ve gıda maddesi, sağlık açısından risk taşıdığı için el konuldu. Otobüs firmasına da gerekli cezai işlem uygulandı.

Kepez Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin ardından karaciğerler imha edilmek üzere götürüldü.

Zabıta Amiri Mustafa Kaya:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Mustafa Kaya, taşıma usulüne uygun olmayan gıda ürünlerine yönelik denetimlerin süreceğini belirterek, “Ekiplerimiz, Sivas’tan bir otobüs firması tarafından çuvallar içinde gıda ürünlerinin taşındığını tespit etti. Yapılan denetimde çuvallarda büyükbaş hayvanlara ait karaciğerlerin olduğunu fark ettik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçerek yasal işlemleri başlattık. Bu şekilde taşınan gıda ürünlerinin sağlıklı şekilde tüketilmesi mümkün olmadığı için, ürünler kireçlenerek çukura gömülüp imha edilmiştir. Ayrıca taşıyıcı firmaya cezai işlem uygulanmıştır,” dedi.