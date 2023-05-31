Simge - Aşkın Olayım şarkı sözü

"Aşkın Olayım", şarkıcı Simge'in 2018 çıkışlı Ben Bazen albümünde yer alan bir şarkı. Albümün üçüncü klibi olarak 23 Şubat 2019'da gösterime girdi.

Simge - Aşkın Olayım şarkı sözü
Simge Sağın
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İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n’aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor
Söylerim günde bin kere

Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Güller, güneşler dolup ellerimizde

Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
Gel bir sarayım, aşkın olayım

İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n’aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor
Söylerim günde bin kere

Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Güller, güneşler dolup ellerimizde

Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
Gel bir sarayım, aşkın olayım

Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
Gel bir sarayım, aşkın olayım

Söz - Müzik: Onur Özdemir

# Simge Sağın # müzik
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