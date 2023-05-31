Simge - Aşkın Olayım şarkı sözü

İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n’aber?

Bizden uzak olsun keder

Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor

Söylerim günde bin kere

Yüzün gülünce güneş doğar ya

Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda

İşte seninle bir ömür böyle

Güller, güneşler dolup ellerimizde

Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce

Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince

Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet

Gel bir sarayım, aşkın olayım

İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n’aber?

Bizden uzak olsun keder

Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor

Söylerim günde bin kere

Yüzün gülünce güneş doğar ya

Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda

İşte seninle bir ömür böyle

Güller, güneşler dolup ellerimizde

Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce

Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince

Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet

Gel bir sarayım, aşkın olayım

Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce

Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince

Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet

Gel bir sarayım, aşkın olayım

Söz - Müzik: Onur Özdemir