Simge - Aşkın Olayım şarkı sözü
"Aşkın Olayım", şarkıcı Simge'in 2018 çıkışlı Ben Bazen albümünde yer alan bir şarkı. Albümün üçüncü klibi olarak 23 Şubat 2019'da gösterime girdi.
İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n’aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor
Söylerim günde bin kere
Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Güller, güneşler dolup ellerimizde
Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
Gel bir sarayım, aşkın olayım
İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n’aber?
Bizden uzak olsun keder
Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor
Söylerim günde bin kere
Yüzün gülünce güneş doğar ya
Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
İşte seninle bir ömür böyle
Güller, güneşler dolup ellerimizde
Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
Gel bir sarayım, aşkın olayım
Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
Gel bir sarayım, aşkın olayım
Söz - Müzik: Onur Özdemir