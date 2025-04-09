Sinema bitiyor mu? Salonlar boş, gişe gelirleri çakıldı

Sinema salonları boş, yapımcılar ise zararda… 2025’in ilk üç ayında elde edilen gişe verileri, Türk sinema sektörünün içinde bulunduğu krizi gözler önüne serdi.

Haber Global'e göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sinema izleyici sayısı %39 oranında düştü. 2024’te film başına ortalama 80 bin seyirci sinema salonlarına gelirken, bu rakam 2025’in ilk çeyreğinde 44 bine kadar geriledi.

Bu düşüşün ekonomik yansıması ise ağır oldu: Türk filmleri, sadece yılın ilk üç ayında yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira zarar etti.

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Gişede bekleneni veremeyen yapımlar arasında sürpriz isimler de yer aldı.

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer gibi iki önemli oyuncunun başrollerini paylaştığı “Maria” filmi, dünya çapında 24 milyon dolarlık hasılata ulaşsa da, Türkiye’de yalnızca 132 bin kişi tarafından izlendi.

Sinemaseverlerin tercihlerindeki değişim de dikkat çekiyor. Yetişkin izleyici salonlardan uzak dururken, gişede ayakta kalabilen nadir yapımların çocuk ve animasyon filmleri olduğu görülüyor.

Bu filmlerin öne çıkmasının başlıca nedeni, ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilmek adına sinemayı tercih etmesi.