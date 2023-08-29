Tarihin derinliklerinden yükselen izler olan Amos Antik kentini keşfetmeye hazır olun!

Muğla'nın göz kamaştıran güzelliklerine sahne olan Marmaris ilçesi, sadece güzellikleriyle değil, tarihin derinliklerinde sakladığı hazineleriyle de dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, Bozburun Yarımadası'nın önde gelen antik kentlerinden biri olan Amos Antik Kenti, arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan büyülü bir geçmişe ev sahipliği yapmaktadır.

BÜYÜK YANGIN VE DEPREMİN İZLERİ: AMOS'UN SIRRI ÇÖZÜLÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesine sadece 20 kilometre uzaklıkta, Asarcık Tepesi'nde bulunan Amos Antik Kenti, geçmişin sırlarını çözmeye devam ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer liderliğinde yürütülen kazılar, antik dönemde Karia Khersonesos olarak bilinen Bozburun Yarımadası'nın parlayan yıldızlarından birini gün yüzüne çıkarıyor.

TARİHİN DERİNLİKLERİNDE BİR YOLCULUK: AMOS ANTİK KENTİ KAZILARI

Amos Antik Kenti'nin tarih sahnesine çıkması, kapsamlı bir arkeolojik çalışmanın ürünüdür. Muğla Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası'nın destekleriyle yürütülen kazılar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi statü kazanmıştır. Kentin tarihinin 3 bin yıl öncesine dayandığı belirlenmiştir.

UNUTULMUŞ BİR DÜNYANIN İZLERİ: KAZILARIN ÖNEMİ

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'e göre, Amos Antik Kenti'nde 2020 yılında başlayan kurtarma kazıları, önemli buluntuları gün yüzüne çıkarmıştır. Antik kentte bulunan mezarlar, Athena Tapınağı, tiyatro ve sivil mimariye ait mekanlar, geçmişin sessiz tanıkları olarak günümüzle buluşuyor. Özellikle tiyatro alanındaki kazı çalışmaları büyük ilgi çekmektedir.

TİYATRONUN SIRLARI: BÜYÜK YANGININ İZLERİ

2023 yılında Amos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları, tiyatro alanındaki sıradışı buluntularla dikkatleri üzerine çekiyor. Tiyatro sahne binasındaki üç mekanda yapılan kazılar, tarihin derinliklerinde büyük bir yangına dair ipuçları sunuyor. Mekanların tabanlarında keşfedilen güçlü yangın tabakaları, antik dönemde yaşanan büyük bir felaketin izlerini taşıyor.