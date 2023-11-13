Tarihin En Tuhaf Gebelik Testleri!

Hamile kalmak ve anneliğe adım atmak her kadının hayatındaki en güzel dönemlerden biridir. Günümüzde hamilelik testi o kadar basit ki, yıllar önce bu tür testler keşfedilmediğinde her şey farklıydı, o kadar farklıydı ki, bugün size tuhaf gelecektir. İnsanların bir kadının hamile olup olmadığını belirlemek için bu kadar tuhaf yöntemler kullandığına inanmak zor.

1. Eski Mısır Hamilelik Testi Yöntemleri

Eski Mısır'ın bu gebelik testi yöntemi, günümüzde tuhaf gelse de, günümüz test yöntemine az da olsa benzemektedir. Bu durumda kadınlar, biri arpayla, diğeri buğdayla olmak üzere iki torbayı doldurmak zorunda kalacak ve her gün üzerlerine idrar yapmak zorunda kalacaklardı. Her iki torba da çimlenirse bu, kadının doğurgan olduğunu ve muhtemelen hamile olduğunu gösterirdi; hiçbiri büyümediyse sonuç negatifti. Ayrıca buğday daha hızlı büyürse erkek, arpa daha hızlı büyürse kız bebek doğar.

2. Canlı Hayvanlara İdrar Enjeksiyonu

Günümüzde kadınların hamile olup olmadığını anlamak için sadece bir şerit üzerine idrar yapmaları gerekiyor, ancak 1900'lerde işler farklıydı. 20. yüzyılın başlarında en iyi hamilelik testi, bir kadının idrarını canlı bir hayvana enjekte ederek ne olacağını görmekti. Hamile bir kadının idrarının hayvanlarda değişikliklere neden olabileceği söyleniyor. Yani herhangi bir değişiklik fark edilirse kadın hamileydi, aksi halde değildi.

3. Soğan Yöntemi

Eski Yunanlılar ve Mısırlılar hamileliği belirlemek için soğan kullanmayı da içeren aynı yöntemi kullanıyorlardı. Bir kadının cinsel organının yakınına soğan bırakılarak bütün gece onunla uyumasını sağlarlardı. Ertesi sabah soğan kokusuyla uyanıyorsa hamile değildi, ama soğan kokusu yoksa yakında anne olacaktı.

4. Alkolle Karışık İdrar

Orta çağda insanlar bilimi günümüzdeki gibi anlamıyordu. Tıp henüz güçlü değildi ve testler tuhaftı. O zamanın araştırmacıları ve doktorları idrarın kişinin sağlığının belirlenmesine yardımcı olduğuna inanıyorlardı ancak günümüzde sahip olduğumuz analizlere sahip değillerdi. Sadece idrara bakıp sağlık durumunu tespit edeceklerdi. Bir kadının hamile olup olmadığını anlamanın yaygın bir yöntemi, kadının idrarını bir miktar kırmızı şarapla karıştırmaktı. Kadın hamileyse kırmızı şarabın idrarının rengini değiştirmeye yardımcı olacağına inanıyorlardı.

5. Çamaşır Suyuyla Karıştırılmış İdrar

Bu test bugüne kadar bazı kadınlar tarafından denenmektedir ancak kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu testte taze idrar bir miktar çamaşır suyuyla karıştırılır ve daha sonra karışım bir süre gözlemlenir. Karışım çok köpürüyorsa, kadın muhtemelen hamiledir ancak köpürmüyor veya hafifçe köpürüyorsa sonuç negatiftir. Ancak bu testin denenmemesi gerekir çünkü çamaşır suyu idrarla temas ettiğinde oluşan karışım özellikle hamile bayanlar için son derece zararlıdır.