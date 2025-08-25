The Sopranos efsanesinden kötü haber: 96 yaşında hayatını kaybetti

Associated Press ve Fox News’in aktardığına göre Brooklyn doğumlu Adler’in ailesi adına yapılan açıklamada, aktörün cumartesi günü “uykusunda huzur içinde hayata veda ettiği” belirtildi. Adler, televizyon ekranında şöhrete kavuşsa da, aslında Broadway’deki görkemli perde arkası kariyerinden emekli olmaya hazırlandığı 60’lı yaşlarının başında oyunculuğa başlamıştı.

SAHNE YÖNETMENLİĞİNDEN OYUNCULUĞA

Üniversite yıllarında babasının desteğiyle tiyatro dünyasına adım atan Adler, sahne yöneticisi, süpervizör ve yönetmen olarak 50’den fazla Broadway yapımında görev aldı. 1956 yapımı, o dönemde henüz 20 yaşında olan Julie Andrews’un başrolünde yer aldığı My Fair Lady’nin orijinal prodüksiyonunda sahne yönetmenliği yaptı. 1969 yapımı Coco’da Kathryn Hepburn’ün Chanel moda evinin kurucusunu canlandırdığı prodüksiyonda da yönetim görevini üstlendi.

1977’de sevilen müzikal Annie’nin orijinal prodüksiyonunu, 1980’de ise Richard Burton’ın başrolünde olduğu Camelot oyununu denetledi. Kariyerinin otuz yılı aşkın bölümünde Julie Andrews, Angela Lansbury ve Richard Burton gibi tiyatro dünyasının en büyük yıldızlarıyla birlikte çalıştı.

Adler, 1980’li ve 90’lı yılların başında Tony Ödülleri’nin de dahil olduğu birçok yapımda sahne yönetmenliği yaptı. Ancak 1992 yapımı The Public Eye filminin oyuncu seçmelerini yapan bir arkadaşının davetiyle, emekliliğe hazırlanırken oyunculuğa ilk adımını attı.

Bunun ardından Manhattan Murder Mystery (1993) ve Getting Away with Murder (1996) gibi filmlerde rol aldı.

Adler, asıl şöhretini HBO’nun kült dizisi The Sopranos ile yakaladı. James Gandolfini’nin canlandırdığı mafya babası Tony Soprano’nun danışmanı ve babasının eski arkadaşı Herman “Hesh” Rabkin rolü, onun televizyon tarihindeki en unutulmaz performanslarından biri oldu.

Adler, The Sopranos’un ardından CBS’in The Good Wife ve yan dizisi The Good Fight’ta kaba hukuk ortağı Howard Lyman karakteriyle ekranlara geldi. Ayrıca FX’in Rescue Me dizisinde New York itfaiye şefi Sidney Feinberg rolünde izleyici karşısına çıktı.

Diğer dikkat çekici rolleri arasında CBS’in Northern Exposure dizisinde Haham Alan Schulman, NBC’nin Mad About You dizisinde tamirci Bay Wicker yer aldı. Ayrıca Curb Your Enthusiasm ve The West Wing gibi ikonik yapımlarda da tek seferlik görünümler sergiledi.

Oyunculuk kariyerinde televizyon ve sinemada öne çıkan Adler, Broadway’e de geri döndü. İlk olarak 2000 yılında Taller than a Dwarf adlı oyunda, ardından 2015’te Fish in the Dark adlı yapımda sahne aldı ve kariyerini noktaladı.