TRT'den Sadık Ahmet Filmi

Yunanistan’daki Türk toplumunun demokratik hakları için uzun yıllar mücadele veren merhum Doktor Sadık Ahmet'in hayatı film oldu. TRT ortak yapımı “Sadık Ahmet” filmi, 29 Aralık'ta vizyona giriyor.

TRT'den Sadık Ahmet Filmi
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Batı Trakya Türkleri, onlarca yıldır hak ve özgürlük mücadelesi veriyor. O mücadelenin sembol isimlerinden biri de Dr. Sadık Ahmet. Batı Trakya Türklerine 'Türk' diye hitap ettiği için Gümülcine mahkemesinde yargılandı, hapis cezasına çarptırıldı.

Sadık Ahmet 24 Temmuz 1995'te henüz 48 yaşındayken şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Suikast ihtimali hep gündemde kaldı. Ancak Yunan hükümeti kazayla ilgili gerekli hassasiyeti göstermedi. Dr. Sadık Ahmet'in haklı mücadelesi film oldu. Vizyon öncesi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde, yapım ekibi ve oyuncuların da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

TRT Genel Müdürü Sobacı "TRT derdi olan işler yapıyor" dedi. Filmin Yönetmeni Hakan Oynat ve filmin oyuncuları da projede bulunmanın önemini dile getirdi. Sadık Ahmet, 29 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# batı trakya # trt
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