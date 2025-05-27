Tunus’ta "Türk Filmleri Haftası" başladı

Tunus’un başkenti Tunus’ta, L'Agora Sinema Salonu'nda düzenlenen Türk Filmleri Haftası, TRT destekli Rafadan Tayfa Kapadokya ve Gülizar filmleriyle başladı.

Açılış törenine Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunus Ataşesi Yunus Düzcü, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan, yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak, Tunus’ta yaşayan Türkler ve Tunuslu sinema severler katıldı.

BÜYÜKELÇİ DEMİRCAN: TÜRKÇE ARTIK DÜNYADA ÖĞRENİLEN BİR DİL

Açılışta konuşan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk dizileri ve filmlerinin yalnızca birer eğlence unsuru olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel gücünü temsil ettiğini belirtti.

Demircan, “Türk sinema ve dizileri, kültürümüzü, memleketimizi ve insanımızı tanıtan en önemli araç haline geldi. Daha da önemlisi Türkçemiz sinema ve dizilerin sayesinde dünyada sevilen, öğrenilmeye çalışılan bir dil oldu, bununla gurur duyuyoruz. Tunus da bu kervanın içerisinde. Tunus’ta gençler özellikle hanımefendiler, Türk dizilerinden Türkçe öğreniyorlar ve Türkiye’yi ziyaret etmek istiyorlar.” dedi.

Tunus’tan Türkiye’ye yılda 200 bin turistin geldiğini ve iki ülke arasındaki ihracatın 1,3 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Demircan, bu ilişkilerin temelinde kültürel etkinliklerin etkisine dikkat çekti.

Turizm ve ticaretin artmasında kültürel faaliyetlerin etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Demircan, “Tunus’un başkentinde önemli kültür semtlerinden La Marsa’da, Rafadan Tayfa filmiyle sinema haftamıza başladık. Rafadan Tayfa'yı, 7’den 70’e hepimiz çok seviyoruz. Özellikle çizgi film sektöründe ne kadar iddialı ve kıymetli olduğunu anlatmak için sinema haftasında bu filmin yer alması çok kıymetli. Film haftasının düzenlenmesine katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne, YEE’ye ve destekleyen tüm taraflara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Rafadan Tayfa Kapadokya filminin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan da duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Sinema Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle yapılan TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa Kapadokya filmi, Tunus’taki arkadaşlarımızla (Çocuklarla) buluşuyor. Tunus’ta ilk kez bir Türk filmleri haftası düzenleniyor. Burada da Rafadan Tayfa‘yı çocuklarla buluşturuyor olmak çok kıymetli. Büyükelçimiz çocuklara çok önem veriyor, biliyorsunuz çocuklar bizim geleceğimiz. Türk filmlerini, Türk kültürünü buradaki çocuklarımızla buluşturuyor olmak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı.”

Film haftasında gösterime giren bir diğer yapım Gülizar oldu. Filmin yönetmeni ve senaristi Belkıs Bayrak ise “Afrika kıtasındaki ilk gösterimizin, bu etkinlik kapsamında gösterilmesinden dolayı çok mutluyuz. Benim de ilk Tunus’a ziyaretim. Buradaki sinema salonun gerçekten çok otantik bir havası var. Umarım izleyiciyle güzel bir buluşma olur, umarım verimli bir etkinlik olur.” ifadelerini kullandı.

YEE’DEN KÜLTÜREL KÖPRÜ

Tunus Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, Türk filmlerine yönelik artan ilgiyi dikkate alarak bu etkinliği planladıklarını ifade ederek, "Bilindiği üzere dünyada Türk filmleri ve dizileri çok ciddi ilgi görüyor. Tunus’ta da bu anlamda çok ciddi bir talep vardı. Biz de bu talebi dikkate alarak bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Film haftası kapsamında birçok yönetmen ve oyuncuyu Tunus’ta ağırlamak ve Tunuslular ile söyleşi yapmalarına destek olmak için de bir fırsat bulduk.” dedi.

Etkinlik kapsamında Tunuslu sinemaseverler, Türk sinemasının farklı temalarını yansıtan Rafadan Tayfa Kapadokya, Gülizar, Buğday, Bir Zamanlar Anadolu’da ve Bizim İçin Şampiyon filmleri ile buluşacak. Türk Filmleri Haftası, 28 Mayıs’a kadar devam edecek.