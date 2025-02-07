Turan Erol'un Anma Sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu

Usta ressam Turan Erol’un farklı dönemlerine ait eserleri, ölümünün ikinci yılında sanatseverlerle buluştu. 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen Erol, ölümünden sonra da eserleriyle anılmaya devam ediyor.

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Turan Erol'un Anma Sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu
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Turan Erol’un yakın arkadaşları ve öğrencileri, sergi açılışında usta ressamı anarak, "1993 yılında ilk sergimizi birlikte açmıştık. Turan Erol’un her nefesindeki sanatı sevmesi, onu tanıyan herkes için ilham kaynağıydı" dedi.

TURAN EROL’UN SANATI

Turan Erol, doğanın içsel ve şiirsel etkilerini sanatına yansıtarak çağdaş yöresel romantizme varacak derinlikte eserler ortaya koymuştu. Onun resimleri, Türk resminin önemli izlerinden biri olarak kabul ediliyor. Erol’un eserleri, yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takdir edildi.

"RESMİN BABASI"

Erol’un sanatı ve etkisi üzerine yapılan açıklamalarda, "Türk resminin en önemli isimlerinden biriydi. 'Pentürün Babası'dır diyebiliriz" ifadeleriyle onun sanattaki derin etkisine dikkat çekildi.

Ankara Armoni Sanat Galerisi’nde 8 Mart’a kadar gezilebilecek olan sergi, usta sanatçıyı anmak ve onun eserlerine daha yakından tanıklık etmek isteyen sanatseverleri bekliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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