Türkiye'de ilk defa sahnelendi! Çin'in "Şiirsel Dans Draması" büyük ilgi topladı

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Şiirsel Dans Draması izleyicilerle buluştu. Türkiye'de ilk kez sahnelenen gösteriye ilgi büyüktü.

Editör: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının Atatürk Kültür Merkezinde düzenlediği "Şiirsel Dans Draması" adlı gösteri izleyenlerden büyük beğeni topladı. Türkiye’de ilk kez sahnelenen ve Çin'in seçkin geleneksel kültürüne, yaratıcılarına ve koruyucularına ithaf edilen dans gösterisi; ‘parşömeni açmak, mührü izlemek, ipeği sarmak, taşı aramak, fırçayı hazırlamak, mürekkebi öğütmek ve resme giriş’ olmak üzere 7 kısımdan oluşuyor.

Çin Doğu Performans Sanatları Grubu'nun seçkin genç yönetmenlerinden Zhou Liya ve Han Zhen'in yönettiği operayı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Çin Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu Başkanı Jing Xiaoyong beraber takip etti.

Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek, İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Ulusal Kanal ve Aydınlık yöneticileri de izleyiciler arasındaydı. Gösteri önümüzdeki 3 gün boyunca Atatürk Kültür Merkezinde izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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