UNSEEN Extreme Tour 28 Haziran’da!

Zorlu PSM’nin sahne arkasında merak edilen büyük ve büyülü dünyasını sergilediği UNSEEN Tour’un adrenalinle genişletilmiş konsepti UNSEEN Extreme Tour, maceracı misafirlerini bekliyor.

UNSEEN Extreme Tour 28 Haziran’da!
UNSEEN Extreme Tour 28 Haziran’da!
Editör: Uğur Çam
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Her adımı keşif dolu sahne arkasının tüm detayları ve anılarının sergilendiği UNSEEN Tour’a ek olarak “Vinç Katı”, “Grid Katı” ve “Ana Sahne Kedi Yolu” gibi daha yüksek ve dar alanların eklendiği yeni rotalarıyla UNSEEN Extreme Tour, misafirlerini 28 Haziran’da heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye’de ilk defa bir kültür sanat kurumunun misafirlerini sahne arkasında kimsenin bilmediği ve görmediği, merak edilenlere doğru özel bir yolculuğa çıkardığı keşif dolu 5000 adımlık rehberli tur olan UNSEEN Tour ile “Vinç Katı”, “Grid Katı” ve “Ana Sahne Kedi Yolu” gibi daha yüksek ve dar alanların eklendiği adrenalin dolu rotalarıyla UNSEEN Extreme konsepti, misafirlerini 28 Haziran tarihinde yine rehberli tur eşliğinde heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

UNSEEN Extreme Tour 28 Haziran’da! - Resim : 1

Konsept tasarımına I-AM İstanbul’un, küratörlüğüne Bengü Gün’ün, enstalasyon ve deneyim tasarımına ise sanatçı Bilal Yılmaz’ın imza attığı UNSEEN Extreme Tour’da dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıların kulislerini ziyaret edip, sahne arkasının bilinmeyenleriyle tanışıyoruz. Dünyanın en büyük kültür sanat merkezleri arasında yer alan Zorlu PSM’nin muhteşem mimarisine ve büyüleyici atmosferine daha adrenalin ve macera dolu bir yolda tanık olabilmek için UNSEEN Extreme Tour’u kaçırmayın.

UNSEEN Extreme Tour’un 28 Haziran biletleri passo.com.tr’de satışta!

# Zorlu PSM
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