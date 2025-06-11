Usta sanatçı Şener Şen sahnelere veda etti

Oyun sonunda seyirciler tarafından ayakta alkışlanan Şener Şen, dört kez sahneye çıkarak izleyicileri selamladı.

DasDas’tan yapılan açıklamada, oyun 8 yıl boyunca 400’den fazla kez kapalı gişe sahnelendiği ve büyük bir başarıya imza attığı belirtildi.

Vasıf Öngören’in aynı adlı eserinden uyarlanan Zengin Mutfağı, 15-16 Haziran 1970’te yaşanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi olarak kayıtlara geçen olayların, varlıklı bir ailenin mutfağından nasıl göründüğünü konu alıyor.

Oyunun yönetmenliğini Şener Şen ile Doğu Yaşar Akal üstlenirken, sahnede Şen’e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı eşlik etti.