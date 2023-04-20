Rusya uzayda ilk filmi çekti: Prömiyerini gerçekleştirdi

Filmin yönetmeni Klim Şipenko, uzaydan 30 saatlik bir çekimle dönmüş, filmde bu çekimlerin 50 dakikası kullanılmıştı. Peresild ve Şipenko, çekimler için bir Soyuz aracıyla uzaya gitmeden önce dört ay süren bir eğitimden geçtiler. 12 gün süren çekimler, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rus modülünde gerçekleştirildi.

Filmin, Rus uzay ajansı Roscosmos ve Pervıy Kanal televizyonunun ortaklığıyla çekildiği biliniyor. Uzayda çekilen ilk filmin galasıysa bu ay Kremlin’de yapılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, filmin galasındaki açıklamasında, “Yörüngede, bir uzay aracında uzun metrajlı film çekmiş olan ilk ülke biziz” demişti.

Putin, SSCB’nin uzay programına atıfla, “Yine bir ilki gerçekleştirdik” diye eklemişti.

SSCB, uzaya ilk köpek ve ilk insanı göndermişti. Daha sonra ilk kadın kozmonotu da uzaya gönderdi.

Kaynak: sputniknews.com.tr