Vatan Partisi'nden belediyelere konser harcaması eleştirisi: "Bütçe israfı son bulmalı"

Belediyelerin konser israfına tepki gösteren Vatan Partisi Sanat Bürosu yöneticisi sanatçı Ekrem Ataer, önemli bir çağrı yaptı. Ataer, "Kültür-sanata ayrılan bütçeler popüler kültüre değil gerçekten kültür ve sanatı geliştirmeye kullanılmalı" dedi.

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Vatan Partisi'nden belediyelere konser harcaması eleştirisi: "Bütçe israfı son bulmalı"
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Yerel yönetimlerin konser ve kutlama organizasyonları için ayırdığı bütçelere Vatan Partisi Sanat Bürosu'ndan tepki geldi.

Partisinin İstanbul İl Merkezinde basın açıklaması yapan Vatan Partisi Sanat Bürosu yöneticisi sanatçı Ekrem Ataer, popüler kültüre bütçe ayrılmasına son verilmesini istedi:

"Halkın ödediği vergilerle oluşturulan ve yerel yönetimlerin kasasından kültür-sanata ayrılan bütçeler, gerçekten kültür ve sanatı desteklemek için kullanılmalıdır"

Ataer, bütçelerin kültür ve sanatı geliştirmeye yönelik harcanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu vurguladı:

"Geçmişte yapılan ve kamu vicdanında soru işaretleri oluşturan tüm etkinliklerin süreçleri ve sonuçları incelenmeli, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Bu ancak kamucu yönetimlerle mümkün olabilir."

Ataer, yapılan israfı Şah Hatayi’nin şiiriyle de eleştirdi.

"Bahçevan satma gülü. Haramdır parası pulu. Ağlatma dertli bülbülü. Gözyaşını silmez imiş"

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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