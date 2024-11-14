Diyarbakır Belediyesi'nin 'JinKart' krizi: Vatan Partisi'nden kayyım çağrısı

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, devletin imkanlarından faydalanarak PKK propagandası yapıyor. Nasıl mı? Geliri olmayan kadınlara otobüslere ücretsiz binmesi için JINKART dağıtıldı. Kartın üzerine de Amed ve PKK'nın sloganı Jin Jiyan yazıldı.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Diyarbakır Belediyesi'nin 'JinKart' krizi: Vatan Partisi'nden kayyım çağrısı
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Mardin, Batman ve Halfetiye atanan kayyumlardan sonra gözler Dem Partili Diyarbakır belediyesine çevrildi. Ziraa belediye her adımında PKK propagandası yapıyor.

Diyarbakır Belediyesi'nin 'JinKart' krizi: Vatan Partisi'nden kayyım çağrısı - Resim : 1

Geliri olmayan kadınlara otobüslerden ücretsiz yararlanmak için JINKART dağıtıldı. Ancak kartın üzerine şehrin adı Diyarbakır değil Amed olarak yazıldı. DEM'li belediye kartın üzerine PKK'nın sloganı olan "Jın Jiyan"ı da ekledi.

Tepki Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan'dan geldi. Tanhan, belediyeye kayyım atanması gerektiğini söyledi:

"PKK sloganı Belediye her faaliyeti ile PKK'nın uzantısı olduğunu gösteriyor. PKK destekçilerine gün yüzü göstermemek lazım." 

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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