Grossi'nin Tahran ziyareti: Nükleer müzakere kapısı açık mı?

İran ile Uluslararası Atom Enerji Ajansı arasında önemli bir görüşme yapıldı. Ajansın Genel Müdürü Rafael Grossi Tahran’a geldi. Grossi’nin İran’daki ilk adresi İran Dışişleri Bakanlığı oldu.

Grossi burada İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından kabul edildi. İran'ın nükleer programının görüşüldüğü temas sonrası açıklama yapan Erakçi, kendilerine bir dayatma olmadığı sürece müzakereye açık olduklarını bildirdi:

"İran, barışçıl nükleer programı konusunda hiçbir zaman müzakere masasından ayrılmadı. Şimdi sıra Avrupa Birliği ve üç Avrupa ülkelerine geldi. Biz ulusal çıkarlarımız ve inkar edilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye hazırız ancak baskı ve gözdağı vermeler altında müzakere etmeyiz."

Grossi, Erakçi’nin kabulünün ardından İran Atom Enerji Kurumu’na feçerek kurumun başkanı Muhammed İslami ile görüştü. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Grossi’ye basın toplantısında İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırısı ve ABD’deki yeni dönemin sürece etkisi soruldu. Avrupalı yetkili, nükleer tesislere saldırının olmaması gerektiğini vurguladı:

"Bu tesislere saldırmanın uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve yapılmaması gerektiğini anlattım. Bir çözüm bulabileceğimizi ve bu yönde yorulmadan çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Operasyonel adımlar atarak yeni Amerikan hükümetine nükleer konularda çözüme ulaşabileceğimizi gösterebiliriz."