Volkan Konak hayatını kaybetti! Volkan Konak'ın yaşamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde bir otelde sahne alan Volkan Konak, konser esnasında aniden rahatsızlandı.

Salonda bulunan izleyiciler, sanatçıya ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Konak, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

VOLKAN KONAK HAYATI KAYBETTİ

KKTC Sağlık Bakanlığı, hastaneye ulaştırılan usta sanatçının doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir…”

Kuzeyin oğlu olarak bilinen şarkıcı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaştı ve hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Volkan Konak'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Volkan Konak kimdir? İşte Volkan Konak hakkında merak edilenler.

VOLKAN KONAK NERELİ?

Karadeniz’in sesi Volkan Konak, sadece şarkılarıyla değil, edebi dokunuşlarıyla da kalplere dokundu. 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesi Yeşilyurt köyünde dünyaya gelen Konak, müziğe olan ilgisini küçük yaşlarda keşfetti. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na adım attı. 1988’de mezun olan sanatçı, aynı yıl başladığı halk müziği yüksek lisansını 1991’de başarıyla bitirdi.

Konak’ın profesyonel müzik kariyeri 1989’da yayımladığı “Suların Horon Yeri” albümüyle başladı. Bu albüm, onun Karadeniz’in hırçın dalgalarını, dağlarını ve insanını anlattığı ilk güçlü anlatısı oldu. Ancak Volkan Konak yalnızca Karadeniz ezgileriyle sınırlı kalmadı; Türkiye’nin dört bir yanından esintiler taşıyan eserlerle müziğini zenginleştirdi.

Volkan Konak’ı özel kılan bir diğer yönü ise müziğine kattığı edebi derinlik. Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Sunay Akın ve Yaşar Miraç gibi usta isimlerin şiirlerini, besteleriyle buluşturarak müziğini bir anlatıya dönüştürdü. Bu yaklaşımı, onu klasik türkü formlarından ayıran en temel unsurlardan biri oldu.

1993’te yayımlanan “Efulim” albümü, sanatçının adını geniş kitlelere duyurmasını sağladı. Ardından gelen “Gelir misin Benimle”, “Volkanik Parçalar” ve “Pedaliza” gibi albümlerle Türkiye’nin dört bir yanında dinleyici kitlesi oluştu. Sanat yaşamını kendi kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon çatısı altında sürdüren Konak, hem bağımsız hem özgün kalmayı başardı.

2025 Mart ayında ise KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşan Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Karadeniz’in sevecen çocuğu Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaştı ve hayatını kaybetti. 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ın hayat arkadaşı Selma Konak merak ediliyor. Peki Volkan Konak’ın eşi Selma Konak kimdir? İşte merak edilenler.

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SELMA KONAK KAÇ YAŞINDA?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yıllar önce içini burkan bir anısını, eşi Selma Konak ile yeniden yaşayarak güzelleştirdi. 1992 yılında hayatlarını birleştiren çift, o dönem yaşadıkları maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamamıştı. Ancak bu eksiklik, tam 31 yıl sonra sevgiyle ve büyük bir organizasyonla tamamlandı. Konak, hayat arkadaşı Selma Konak için kır düğünü organize ederek 33 yıllık aşklarını bir kez daha taçlandırdı.

Sanat dünyasının “Volkan abisi” olarak bilinen Konak, 1992 yılında Selma Konak ile mütevazı bir nikahla evlendi. O yıllarda yaşadıkları ekonomik zorluklar sebebiyle düğün yapamayan çift, her şeye rağmen sevgi dolu bir yuva kurdu. Bu evlilikten Şimal, Volkan ve Derin isimlerinde üç çocukları dünyaya geldi.

Volkan Konak, yıllar boyunca içinde ukde kalan düğün hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Eşi Selma Konak’a sürpriz bir kır düğünü hazırlayan Konak, bu özel anları yakın dostları, ailesi ve sanatçı arkadaşlarıyla paylaştı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, çift adeta ikinci kez birbirine “evet” dedi.