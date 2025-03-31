Volkan Konak'ın vasiyeti gündemde: "Beni toprağa gömmeyin"

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Volkan Konak, KKTC'nin İskele kentindeki konseri sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sanatçıyı kurtarmak için tüm müdahaleleri yaptı ancak Konak, yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

"BENİ TOPRAĞA GÖMMEYİN, KÜLLERİMİ KARADENİZ’E SAVURUN"

Volkan Konak’ın 2020 yılında bir konser sırasında yaptığı vasiyet açıklaması, ölümünün ardından yeniden gündem oldu.

Konak, o gün sahnede yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne."