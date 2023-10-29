Vücudunuzdaki Benlerin Yeri Kişiliğinizi Ortaya Çıkarıyor

Çoğu deri benleri 30 yaş civarında gelişir ve Çin mitolojisine göre bulundukları yere göre pek çok farklı anlam taşıyabilirler. Örneğin burundaki ben çok çalışkan olduğunuzu, yanaktaki ben ise dürüstlüğü temsil eder. Sahip olduğunuz ben ne olursa olsun, onun bir anlamı olduğuna inansanız iyi olur.

1. Alındaki Ben

Alın benleri refahın bir işareti olarak kabul edilir. Ancak tam konumuna bağlı olarak ek anlamlara da sahip olabilir.

Alnınızın sol tarafındaki bir ben, şanssız olduğunuz anlamına gelebilir ve bazen arzu ettiğiniz şeyi elde etmek için biraz daha fazla çalışmanız gerekebilir. Bu aynı zamanda çok bencil olduğunuz anlamına da gelebilir.

Alnınızın ortasında bir ben varsa, bu bilgelik ve başarılı bir evlilik için daha büyük bir şans anlamına gelir. Bu aynı zamanda bilge ve sakin olduğunuz ve net bir içgörüye sahip olduğunuz anlamına da gelir.

Sağ taraftaki benler, ister iş ister evlilik olsun, harika bir arkadaş olma yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir. Ayrıca zengin de olabilirsiniz.

Şakakların her iki yanında bulunan benlerin anlamı, ani parasal kazançlar elde edeceğiniz ve sevdiğiniz biriyle ömür boyu evleneceğiniz anlamına gelebilir.

2. Yanaktaki Ben

Yanağınızda bir ben varsa bu, dürüst, duyarlı ve bazen de utangaç olduğunuz anlamına gelir. Ancak durum gerektirdiğinde korkusuz bir lidere dönüşürsünüz. Konuma bağlı olarak şu anlamlara da gelebilir:

Sol yanaktaki ben, içe dönük yapınızdan dolayı bazen kibirli görünebileceğiniz anlamına gelir.

Sağ yanağına gelince; inanılmaz derecede şefkatlisin ve aileni her şeyin üstünde tutuyorsun.

3. Dudakların Yakınındaki Ben

Bu özel ben, çekiciliğin ve zarafetin bir işaretidir. İster sağ ister sol üst dudak köşelerinde olsun, hayatı dolu dolu yaşamayı arzuluyorsunuz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek ve seyahat etmek en sevdiğiniz hobilerinizden ikisidir. Ayrıca alt dudaktaki bir ben, çocuğunuzun hayatta yapmaya karar verdiği her şeyde oldukça başarılı olma şansının daha yüksek olduğunu gösterir.

4. Burundaki Ben

Burun benleri kendinize olan saygınızı temsil eder ve çok çalışkan bir birey olduğunuzu gösterir. Bazen başkaları sizin büyük bir egonuz olduğunu düşünse de harika bir arkadaş olarak görülüyorsunuz.

Burnun ucunda bir ben bulunması genellikle kolayca rahatlayabildiğiniz halde çabuk sinirlendiğiniz anlamına gelir. Ayrıca bazen bazı şeyleri iyice düşünmeden söylediğinize pişman olursunuz.

Burnunuzun sağ tarafındaki bir ben, büyük bir tutkuyu ve başkalarıyla daha yakın bir bağlantı kurma ihtiyacını temsil eder.

Sol tarafa gelince; hayatınız boyunca bazı zorluklar yaşadığınızı, ama en önemlisi her zaman zirveye çıkacağınızı bildiğinizi gösterebilir.

5. Ayaktaki Ben

Ayak benleri seyahat etmekten hoşlandığınızın bir işaretidir. Bu aynı zamanda iyi davranışlarınızla tanındığınızın bir işaretidir. Eğer ben sağ ayak üzerinde bulunuyorsa, bu, harika bir aile yaşamınız olduğu anlamına gelir. Ancak sol ayaktaki bir ben, bazı mali sorunların ortaya çıkabileceği anlamına gelebilir.

6. Omuzdaki Ben

Siz veya tanıdığınız birinin omzunda bir ben varsa, bu onun mükemmel bir problem çözücü ve hayatın ona sunduğu her şeyin üstesinden gelebilecek gerçekten sorumlu bir kişi olduğu anlamına gelir. Etrafınızdaki herkese yardım etmekten keyif alırken, başkalarının sizden faydalanmasına izin vermemeye dikkat edin. Ve kendinizi ilk sıraya koymayı unutmayın.

7. Çenedeki Ben

Çenedeki benler kararlı ve şefkatli olduğunuzu gösterir. Bazen biraz inatçı da olabilirsiniz. Konumu da önemlidir; sağ taraftaki benler, mantıklı düşünen biri olduğunuz anlamına gelir. Sol taraf ise açık sözlü ve fikrini söylemekten korkmayan bir kişiyi temsil eder.