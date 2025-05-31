Yeşilçam efsanesi beyazperdede: "Adile" filminde Hülya Koçyiğit’i oynayacak isim belli oldu!

Yeşilçam’ın simge isimlerinden, “Hababam Sınıfı” serisinin sevgi dolu Hafize Ana’sı Adile Naşit’in hayatı beyazperdeye taşınıyor. BKM Film yapımı olan ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği "Adile" adlı film, 57 yaşında bağırsak kanseri nedeniyle hayata veda eden usta sanatçının yaşam öyküsünü sinemaseverlerle buluşturacak.

ADİLE NAŞİT’İ MELTEM KAPTAN CANLANDIRACAK

Adile Naşit rolü için seçilen isim uluslararası başarıya sahip bir oyuncu oldu. Berlinale Gümüş Ayı ödüllü Meltem Kaptan, Türk sinemasının en sevilen karakterlerinden birine hayat verecek. Kaptan, Naşit’in ikonik mimikleri ve samimi oyunculuğunu yansıtmak için uzun süredir yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor.

HÜLYA KOÇYİĞİT ROLÜNDE SÜRPRİZ BİR İSİM

Türkiye Gazetesi'ne göre, filmde bir başka Yeşilçam efsanesi olan Hülya Koçyiğit’i ise son dönemde dikkat çeken genç oyunculardan Berre Özkan canlandıracak. "Gelin Takımı" filmindeki performansıyla öne çıkan Özkan, Koçyiğit’in gençlik yıllarını ve Yeşilçam’daki etkisini yansıtacak.

Çekimleri devam eden "Adile" filminin 2025’in son çeyreğinde vizyona girmesi planlanıyor.