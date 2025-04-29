Yeşilçam'da bir yıldız daha kaydı: Sevilen oyuncu hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden, karakter oyunculuğuyla tanınan Meral Kurtuluş, 87 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı kamuoyuna duyurdu. Vakfın yaptığı açıklamada, “Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

1935 yılında Kosova’da doğan Meral Kurtuluş, 1950 yılında Türkiye’ye yerleşti. Sinema kariyerine 1960 yapımı “Ayşecik” filmiyle adım atan Kurtuluş, sonraki yıllarda aralarında dönemin önemli yapımlarının da bulunduğu yaklaşık 100 filmde yardımcı rollerde yer aldı. Meral Kurtuluş, 1992 yılında hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Cevat Kurtuluş’un eşi olarak da biliniyordu.