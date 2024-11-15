Yozgat'ta bulunuyor: Selçuklu mirası Keykavus Kalesi

Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Pteria Antik Kenti’nde yer alan Keykavus Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kazılar sürüyor. İşte Selçuklu'dan miras olan kaledeki kazılara dair son ayrıntılar.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Yozgat'ta bulunuyor: Selçuklu mirası Keykavus Kalesi
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İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şevket Dönmez'in liderliğindeki ekip, Yozgat Valiliği'nin desteğiyle 15 gün önce kazı çalışmalarına başladı.

Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus dönemine ait olan kale, Hitit, Demir Çağı ve Roma dönemi buluntuları barındırıyor. Dönmez, kazıların şu ana kadar yaklaşık 300 metrelik surun 15-20 metreye kadar olan kısmını gün yüzüne çıkardıklarını söyledi. Kazılar, kalenin giriş kapısı ve iç kısmında devam edecek.

Dönmez, kazıların Türk dönemini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, bu alandaki kültür miraslarını vurgulamak istediklerini ifade etti. Kazı çalışmalarında ayrıca haç sembollü bir obje de bulundu ve muhafaza altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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