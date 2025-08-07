A101 iPad Air M3 ve Samsung Galaxy A56 satıyor! İşte fiyatlar ve özellikler

A101 marketler zinciri, bu hafta teknoloji tutkunlarını ilgilendiren ürünlerle raflarını doldurdu. M3 işlemcili iPad Air M3, Samsung Galaxy A56 ve Redmi 14C gibi popüler ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

Apple'ın güçlü donanımıyla öne çıkan iPad Air M3 modeli, 128 GB depolama alanına sahip versiyonuyla 26 bin 499 TL'den satışta. 11 inç ekran büyüklüğündeki cihaz, 1640 x 2360 piksel çözünürlük ve 8 GB RAM ile geliyor.

Samsung Galaxy A56 ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı özellikleriyle A101 kataloğunda yer aldı. 6,7 inçlik Super AMOLED ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan telefon, Exynos 1580 işlemcisiyle destekleniyor. Cihazın satış fiyatı 18 bin 499 TL olarak açıklandı.

Xiaomi’nin uygun fiyatlı modeli Redmi 14C ise 6 GB RAM, 128 GB depolama, 6,88 inç ekran ve 5160 mAh batarya gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz 6 bin 999 TL’den satışa çıktı.

A101’de satışta olan diğer teknolojik ürünler ise şöyle:

Samsung Odyssey G4 monitör (240Hz): 8 bin 699 TL

Ray-Ban akıllı gözlük: 19 bin 999 TL

Philips 55 inç 4K QLED televizyon: 39 bin 999 TL

Awox Full HD uydu alıcılı LED TV: 6 bin 999 TL

A101'in bu ürünleri kısa süreli ve sınırlı stokla satışa sunduğu hatırlatılırken, teknolojik alışveriş yapmak isteyenler için cazip bir fırsat olarak değerlendiriliyor.