A101'de geçerli beyaz eşya indirimleri! 1 Mayıs'a kadar devam edecek

Tüketiciler A101'de geçerli beyaz eşya indirimlerini merak ediyor. 1 Mayıs'ta sona erecek ürünler arasında Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, filtreli su arıtma cihazı ve ankastre seti bulunuyor. Seg CM 710 7 kg Çamaşır Makinesi, SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi, SEG ST 283/LF 2831 Buzdolabı kaç lira oldu? İşte A101 beyaz eşya indirimli ürünleri...

A101 BEYAZ EŞYA İNDİRİMİ

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü fiyatı: 6499 TL

Seg CM 710 7 kg Çamaşır Makinesi 1000 Devir fiyatı: 6999 TL

SEG ST 283/LF 2831 Buzdolabı fiyatı: 7399 TL

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi fiyatı: 8299 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı fiyatı: 2499 TL

SEG CM 1212 E 12 kg Çamaşır Makinesi fiyatı: 13.499 TL