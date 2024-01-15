BİM'in 23 Ocak 2024 aktüel ürünler listesi yayımlandı! İşte indirimli fiyat listesi

Bim'in 23 Ocak Salı günü itibariyle itibariyle satışa sunacağı aktüel ürünler listesi bu haberde yer alıyor. İşte BİM 23 Ocak 2024 indirimli ürünlerin fiyat listesi...

BİM'in 23 Ocak 2024 aktüel ürünler listesi yayımlandı! İşte indirimli fiyat listesi
BİM'in 23 Ocak 2024 aktüel ürünler listesi yayımlandı! İşte indirimli fiyat listesi
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23 Ocak 2024 Salı günü BİM'de satılacak olan bu ürünler vatandaşların ilgi odağı oldu. BİM,  23 Ocak 2024 aktüel ürünler listesini yayımladı. Yayımlanmış olan, BİM'in indirimli fiyat listesi ise merak edilir oldu. Çerezden kahveye, koladan çaya birçok ürün BİM 23 Ocak 2024 aktüel ürünler listesinde yer alıyor. Bakın bu ürünlerin fiyatı ne kadar, işte BİM'in 23 Ocak'taki indirimli fiyat listesi...

BİM 23 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM 23 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM'in 23 Ocak 2024 aktüel ürünler listesine bakıldığında bazı ürünlerin fiyatları görselde de görüleceği gibi, şu şekildedir;

2.5 litre Kristal Gazlı İçecek Kola: 24.50 TL

2.5 litre Kristal Gazlı Portakal Aromalı: 24.50 TL

1 litre Dost Salep: 29.75 TL

Booza Tahıllı Meyveli İçecek: 14.50 TL

bim indirimli fiyat listesi

100 gram Cafe Crown Türk Kahvesi: 24.50 TL

5 kilo Efsane Yerli Pilavlık Pirinç: 165 TL

Rixy Mısır Çerezi: 15 TL

400 gram Cafe Crown Sıcak Çikolata: 79.50 TL

625 gram Nestle Coffee Mate: 93.50 TL

Bugün Başlıyor! 12 Ocak'tan İtibaren Hepsi İndirimde! Uygun Fiyatlarla TV, Ocak, Dolaplar ve Daha Fazlası BİM'de...Bugün Başlıyor! 12 Ocak'tan İtibaren Hepsi İndirimde! Uygun Fiyatlarla TV, Ocak, Dolaplar ve Daha Fazlası BİM'de...Market
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