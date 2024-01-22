Dev indirim 3 gün sonra başlıyor! İşte 25 Ocak 2024 Hakmar aktüel ürünler kataloğu
Bu indirimler kaçmaz. Hakmar marketlerde dev indirim 3 gün sonra başlıyor. 25 Ocak'ta başlayacak indirimde hangi ürünler yer alıyor? İşte 25 Ocak 2024 Hakmar aktüel ürünler kataloğu...
25 Ocak 2024 Hakmar aktüel ürünler kataloğu bilinçli tüketicilerin takibinde. Dev indirim bu katalog üzerinde 3 gün sonra başlıyor. Hakmar market harika fırsatlar ile tüketicilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Peki kampanyalı ürünlerde neler var? 25 Ocak 2024 Hakmar aktüel ürünler kataloğu aşağıda yer alıyor.
25 OCAK 2024 HAKMAR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Raf ünitesi, plastik sürahi, deterjan kutusu, priz, katlanır tabure ve mop 25 Ocak 2024 Hakmar aktüel ürünler kataloğu nda öne çıkanlar arasında.