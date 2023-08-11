10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasında dün gece mücadele eden yapımlar. 10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! En çok hangi yapım izlendi. İşte detaylar...

10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi
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Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 10 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların  ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Kendi Düşen Ağlamaz , Ya Çok Seversen ,  MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 10 AĞUSTOS PERŞEMBE GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

10 Ağustos Perşembe gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 1

Özellikle Kendi Düşen Ağlamaz , Ya Çok Seversen ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların sonuçları merakla bekleniyor.

10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 2

10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 3

10 AĞUSTOS PERŞEMBE GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

10 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi - Resim : 4

9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izlediMedya
# reyting sonuçları # MasterChef
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