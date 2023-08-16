16 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
16 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. İşte sizler için hazırladığımız kanalların 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı...
Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 15-6 Ağustos 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
08:00Basın Turu
11:00Yurdumuzun Türküleri
12:00Gün Ortası
15:00Çıkış Yolu
17:30Belgesel
18:30Üreten Türkiye
19:30Ana Haber
21:00İşin Aslı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yerli Sinema Şansımı Seveyim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Wonder Woman 1984
23:10 Yabancı Sinema Kingsman: Gizli Servis
01:30 Yabancı Sinema Nitro Rush
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Takip: İstanbul
21:45 Yabancı Sinema Ölümsüzlük Oyunu
00:15 Yabancı Sinema Ölümsüzlük Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Arı Maya 2 Bal Oyunları
21:45 Yabancı Sinema Arı Maya 2 Bal Oyunları
23:30 Yabancı Sinema Çifte Soygun
00:45 Yabancı Sinema Çifte Soygun
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
11:30 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün
00:15 Yabancı Sinema Ölümün Kıyısında
01:45 Yabancı Sinema Ölümün Kıyısında
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Benden Ne Olur?
22:15 Adım Farah
01:00 Yerli Sinema Benden Ne Olur?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3’te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda