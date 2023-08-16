16 Ağustos 2023 Çarşamba günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 15-6 Ağustos 2023 Çarşamba günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

08:00Basın Turu

11:00Yurdumuzun Türküleri

12:00Gün Ortası

15:00Çıkış Yolu

17:30Belgesel

18:30Üreten Türkiye

19:30Ana Haber

21:00İşin Aslı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yerli Sinema Şansımı Seveyim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Wonder Woman 1984

23:10 Yabancı Sinema Kingsman: Gizli Servis

01:30 Yabancı Sinema Nitro Rush

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Takip: İstanbul

21:45 Yabancı Sinema Ölümsüzlük Oyunu

00:15 Yabancı Sinema Ölümsüzlük Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Arı Maya 2 Bal Oyunları

21:45 Yabancı Sinema Arı Maya 2 Bal Oyunları

23:30 Yabancı Sinema Çifte Soygun

00:45 Yabancı Sinema Çifte Soygun

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

11:30 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Yabancı Sinema Ölümün Kıyısında

01:45 Yabancı Sinema Ölümün Kıyısında

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Benden Ne Olur?

22:15 Adım Farah

01:00 Yerli Sinema Benden Ne Olur?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3’te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda