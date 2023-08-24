24 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

24 Ağustos 2023 Perşembe günü televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. Kanalların 20 Ağustos 2023 Pazar günü TV yayın akışı...

24 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
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Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 24 Ağustos 2023 Perşembe günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

24 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 1

00:00 Yurdumuzun Türküleri.
07:00 Güne Başlarken Canlı
09:30 Televizyon Gazetesi Canlı
11:45 Haber Arası
12:00 Gün Ortası Canlı
15:00 Günlük Canlı
18:00 Haber Arası
18:30 Üreten Türkiye.

ATV YAYIN AKIŞI

24 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 2

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yok Artık
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

24 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 3

06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen

STAR TV YAYIN AKIŞI

24 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 4

07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 İntikam Vakti
22:30 İntikam Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

24 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 5

06:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Günel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

24 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 6

08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber
20:00 Celal ile Ceren
22:15 Kısmet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

24 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 7

06:20 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

TV8 YAYIN AKIŞI

24 Ağustos 2023 Perşembe günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var? - Resim : 8

07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star Yeni Bölüm

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