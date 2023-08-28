27 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 27 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Yaz Şarkısı ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 27 AĞUSTOS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

27 Ağustos Pazar günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle, Yaz Şarkısı ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

27 AĞUSTOS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı. AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada yerli sinema Hababam Sınıfı Tatilde yer aldı.