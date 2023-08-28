28 Ağustos 2023 Pazartesi günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
28 Ağustos 2023 Pazartesi günü televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. Kanalların 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü TV yayın akışı...
Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
09:00 Hafta Sonu Canlı
12:00 Gün İçinden Canlı
14:00 Ulusal Özel Tekrar.
16:00 Sanat Hayatı
17:00 Ulusal Özel.
18:30 Yurdumuzun Türküleri.
19:00 Haber Arası
19:30 Ana Haber Canlı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Ateş Kuşları
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Yerli Sinema Barış Akarsu : Merhaba
22:15 - Yabancı Sinema Venom Zehirli Öfke
00:15 - Yabancı Sinema Bas Gaza
02:15 - Ben Bu Cihana Sığmazam
05:10- Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 - Küçük Ağa
07:45 - Baht Oyunu
09:10 - Yaprak Dökümü
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Kuzenler Firarda
22:15 - Kuzenler Firarda
00:15 Ölümsüz
02:00 Çıkmaz
03:30 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Yabancı Sinema Dengesiz
21:45 Yabancı Sinema Dengesiz
23:30 Yabancı Sinema Bıçak Sırtında
01:45 Yabancı Sinema Bıçak Sırtında
03:45 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Yeşi Vadi'nin Kızı
12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
00:15 -Kung Fu Cinayetleri
02:15- Kung Fu Cinayetleri
03:45 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 - Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat
10:00 - Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 - En Güzel Dönüşüm
13:30 - Mucize Doktor
16:15 - Adım Farah
19:00 - Gülbin tosun İle Fox Ana Haber
20:00 - Ruhun Duymaz
23:45 - Kısmet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Adını Sen Koy
07:15 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Akif
21:50 1973 Biltmore Oteli Cinayeti
22:55 Hayatımın Neşesi
01:35 Kendi Düşen Ağlamaz
03:55 Seksenler
06:00 Kapanış
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi
11:15 MasterChef Türkiye All Star Yarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma
20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni BölümYarışma
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi
05:00 Tuzak Dizi