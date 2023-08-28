28 Ağustos 2023 Pazartesi günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

09:00 Hafta Sonu Canlı

12:00 Gün İçinden Canlı

14:00 Ulusal Özel Tekrar.

16:00 Sanat Hayatı

17:00 Ulusal Özel.

18:30 Yurdumuzun Türküleri.

19:00 Haber Arası

19:30 Ana Haber Canlı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Ateş Kuşları

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Yerli Sinema Barış Akarsu : Merhaba

22:15 - Yabancı Sinema Venom Zehirli Öfke

00:15 - Yabancı Sinema Bas Gaza

02:15 - Ben Bu Cihana Sığmazam

05:10- Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 - Küçük Ağa

07:45 - Baht Oyunu

09:10 - Yaprak Dökümü

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Aşk-ı Memnu

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Kuzenler Firarda

22:15 - Kuzenler Firarda

00:15 Ölümsüz

02:00 Çıkmaz

03:30 Kavak Yelleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Çöp Adam

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema Dengesiz

21:45 Yabancı Sinema Dengesiz

23:30 Yabancı Sinema Bıçak Sırtında

01:45 Yabancı Sinema Bıçak Sırtında

03:45 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

SHOW TV YAYIN AKIŞI



08:00 - Bu Sabah

10:00 - Yeşi Vadi'nin Kızı

12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

00:15 -Kung Fu Cinayetleri

02:15- Kung Fu Cinayetleri

03:45 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 - Yeni Gelin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 - Çalar Saat

10:00 - Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 - En Güzel Dönüşüm

13:30 - Mucize Doktor

16:15 - Adım Farah

19:00 - Gülbin tosun İle Fox Ana Haber

20:00 - Ruhun Duymaz

23:45 - Kısmet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Adını Sen Koy

07:15 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Akif

21:50 1973 Biltmore Oteli Cinayeti

22:55 Hayatımın Neşesi

01:35 Kendi Düşen Ağlamaz

03:55 Seksenler

06:00 Kapanış

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi

11:15 MasterChef Türkiye All Star Yarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

20:00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni BölümYarışma

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi

05:00 Tuzak Dizi