31 Ekim 2023 Salı Masterchef Dokunulmazlığını Kim Kazandı? Eleme Adayı Belli Oldu Mu?

Masterchef All Star'da zaman ilerledikçe yarışmanın heyecanı daha da artıyor ve yarışmacılar Masterchef All Star önlüğü için kıyasıya mücadele ediyor. İşte 31 Ekim 2023 Salı günü Masterchef All Star'da dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve potaya giden yarışmacılar...

31 Ekim 2023 Salı Masterchef Dokunulmazlığını Kim Kazandı? Eleme Adayı Belli Oldu Mu?
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MasterChef All Star'ın 31 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan yaratıcılık tabakları yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 31 Ekim 2023 Salı MasterChef'te yaşananlar...

31 Ekim 2023 Salı Masterchef Dokunulmazlığını Kim Kazandı? Eleme Adayı Belli Oldu Mu? - Resim : 1

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM KİM OLDU?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 31 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girecek. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

 MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIĞI KAZANAN İSİM KİM OLDU?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da yaratıcılık tabakları ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

31 Ekim 2023 Salı Masterchef Dokunulmazlığını Kim Kazandı? Eleme Adayı Belli Oldu Mu? - Resim : 2

 MASTERCHEF ALL STAR'DA ELENEN İSİMLER KİM OLDU?

MasterChef Metin Yavuz MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize ve Metin.

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